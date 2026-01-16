Malatya'da 146 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi - Son Dakika
Malatya'da 146 Bin Öğrenci Yarıyıl Tatiline Girdi

16.01.2026 13:31
Malatya'da karnelerini alan 146 bin 569 öğrenci yarıyıl tatiline girdi, Vali Yavuz öğretmenlere teşekkür etti.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk yarıyılının sona ermesiyle Malatya'da 146 bin 569 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Vali Seddar Yavuz, "Deprem döneminde ve şimdi fedakarca çalışan kıymetli öğretmenlerimize ve yapmış olduğu hizmetlere içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karne töreni öncesinde sınıfları gezen Vali Seddar Yavuz, dersliklerde öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sınıf ziyaretlerinin ardından karne dağıtım törenine geçildi.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının birinci yarıyılının tamamlandığını belirterek, öğrencilerin yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını söyledi. Yavuz, "Öncelikle geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızın yoğun bir çalışma dönemi oldu. Yine fedakar öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili evlatlarımızı yetiştirmek için gayretle çalıştı. Ebeveynler ise yüz nuru evlatlarını daha iyi yetiştirmek için fedakarlıkta bulundu" dedi.

Vali Yavuz, eğitimin tüm aktörlerinin üzerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Kısacası, eğitimin tüm aktörleri geleceğimize yatırım yaptı, yatırım yapmaya devam ediyor. Bizler de devlet olarak öncelikle eğitimin fiziki altyapısının eksiklerini tamamlayan, diğer taraftan da eğitimin kalitesine odaklanan bir yaklaşımla hizmetlerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Derslik açısında fiziki altyapımızı daha iyi hale getirdik"

6 Şubat depremiyle birlikte yıkılan derslik sayısından fazlasını yaptıklarını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"6 Şubat depreminin etkilerini hep beraber yaşadık ve şehrimiz Hatay'dan sonra en fazla yıkımın gerçekleştiği şehir oldu. Özellikle bu yıkımlar, aynı zamanda eğitimin altyapısına da zarar verdi ve 895 dersliğimizi kaybettik. Bunun yerine 1.331 derslik yaparak deprem öncesinden fiziki altyapımızı daha iyi hale getirdik.

Deprem döneminde ve şimdi fedakarca çalışan kıymetli öğretmenlerimize ve yapmış olduğu hizmetlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Onların bu fedakarlıkları, milletimizin aydınlık geleceğine olan inancımızı her geçen gün güçlendiriyor. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ediyor ve ikinci yarıyılda da aynı gayretle çalışmalarını arz ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Malatya, Güncel

