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Malatya'da asayiş

6 saat önce

Malatya'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Malatya'da dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda güveni kötüye kullanarak telefon hırsızlığı yapmak, para çalmak suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kente merkezinde İnönü Caddesi'nde düzenledikleri operasyonla E.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Kasım'da Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının şüphelileri T.Y, ile R.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

Sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesinde asayiş ekipleri şüpheli gördükleri F.Y'yi durdurarak, üst araması yaptı.

Ekipler, şüphelinin üzerinde 21.67 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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