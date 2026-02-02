Malatya\'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak

Türkiye'nin en fazla deprem konutunun yapıldığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi'nden çıkan atık sular, ileri biyolojik arıtma sürecinden geçirilerek tarımsal sulamada kullanılacak.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde yapımı süren Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 30 bin metreküp atık su arıtılacak.

Bu kapsamda, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden 27 bin 636 konuttan kaynaklanan atık sular, tesiste arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada değerlendirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, en son vatandaş kalıcı konut ve iş yerlerine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kent genelinde ciddi altyapı yatırımları yürütüldüğünü ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Malatya'nın tamamında çok ciddi altyapı çalışmalarımız var. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle yürütülen altyapı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 35 milyar lira. Duranlar Mahallesi'nde gördüğünüz bu alan ileri biyolojik arıtma tesisinin şantiyesidir. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında çalışmalar sürüyor. Tesis 76 dönüm alan üzerine inşa ediliyor ve artık final aşamasına gelmiş durumda. Arıtma sonucunda elde edilen su, yeniden arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak. Ayrıca arıtma sürecinde oluşan çamur kurutularak bertaraf edilecek. Bu proje de planlanan çalışmalar arasında yer alıyor."