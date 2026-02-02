Malatya'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak

Malatya\'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak
02.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da İkizce Mahallesi'nde çıkan atık sular, tarımsal sulamada kullanılmak üzere arıtılacak.

Türkiye'nin en fazla deprem konutunun yapıldığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki İkizce Mahallesi'nden çıkan atık sular, ileri biyolojik arıtma sürecinden geçirilerek tarımsal sulamada kullanılacak.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından Yeşilyurt ilçesi Duranlar Mahallesi'nde yapımı süren Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde günde 30 bin metreküp atık su arıtılacak.

Bu kapsamda, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden 27 bin 636 konuttan kaynaklanan atık sular, tesiste arıtıldıktan sonra tarımsal sulamada değerlendirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, en son vatandaş kalıcı konut ve iş yerlerine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kent genelinde ciddi altyapı yatırımları yürütüldüğünü ifade eden Er, şöyle konuştu:

"Malatya'nın tamamında çok ciddi altyapı çalışmalarımız var. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle yürütülen altyapı yatırımlarının toplam bedeli yaklaşık 35 milyar lira. Duranlar Mahallesi'nde gördüğünüz bu alan ileri biyolojik arıtma tesisinin şantiyesidir. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında çalışmalar sürüyor. Tesis 76 dönüm alan üzerine inşa ediliyor ve artık final aşamasına gelmiş durumda. Arıtma sonucunda elde edilen su, yeniden arıtılarak tarımsal sulamada kullanılacak. Ayrıca arıtma sürecinde oluşan çamur kurutularak bertaraf edilecek. Bu proje de planlanan çalışmalar arasında yer alıyor."

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Sami Er, Türkiye, Malatya, Ekonomi, İkizce, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:43
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
10 kişi öldüğü kazada kahreden “4 gün“ detayı Aileler morg önünde fenalık geçirdi
10 kişi öldüğü kazada kahreden "4 gün" detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:44:01. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Atık Su Tarıma Kazandırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.