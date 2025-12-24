Malatya'da Badminton ve Futsal Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Malatya'da Badminton ve Futsal Müsabakaları Tamamlandı

24.12.2025 16:35
Malatya'da düzenlenen gençler badminton ve futsal il birinciliklerinde takımlar ödüllerini aldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Okul Sporları Gençler Badminton ve Futsal il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Yakınca Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Müsabakalar sonunda Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi birinci olurken, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Kolukısa Anadolu Lisesi üçüncü, Kerem Aydınlar Fen Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Tecde Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Gençler Futsal İl Birinciliği müsabakalarında ise Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi birinci oldu. Şehriban Günata Anadolu Lisesi ikinci, Malatya Spor Lisesi üçüncü, Erman Ilıcak Fen Lisesi ise dördüncü oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Malatya, Spor, Son Dakika

