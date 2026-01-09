Malatya'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Malatya'da Eğitime Kar Engeli

09.01.2026 00:18
Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'da eğitime bir gün ara verildi, idari izinler uygulandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, cuma günü kentte yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Kar yağışı ve buzlanmaya bağlı trafikte mağduriyet yaşanmaması adına önlemler alındığını bildiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."

Kaynak: AA

