Son Dakika Haberleri: Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı

10 dakika önce

Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Malatya'da İş Yerine Silahlı Saldırı, System.String[]
Malatya'da bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine, henüz kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camına 3 merminin isabet ettiği olayla ilgili kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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