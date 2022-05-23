Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı - Son Dakika
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Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

23.05.2022 17:35
Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepehan Mahallesi'nde devriye görevi sırasında 2 kulaklı orman baykuşu yavrusu buldu.

Ekipler, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılarak doğal yaşam alanlarına bırakılması için kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı
Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tepehan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da jandarmanın bulduğu kulaklı orman baykuşu yavruları korumaya alındı - Son Dakika


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