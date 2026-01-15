Malatya'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Malatya'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm

15.01.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Araç duvara çarptı.

Malatya'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde iş yerini açmaya giden esnaf, duvara çarpan bir araç gördü.

Araç içerisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü İlhan Yıldırım'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Yıldırım'ın kullandığı aracın kaldırıma çıkmasının ardından iş yerine çarpması yer alıyor.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre Yıldırım'ın seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, Malatya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:32:37. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Kalp Krizi Sonucu Ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.