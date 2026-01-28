Malatya\'da Kar Nedeniyle Sundurma Çöktü

Malatya'da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin sundurması çöktü.

Olay, gece saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışına dayanamayan Sürgü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin sundurma çatısı çöktü. Yaralananın olmadığı olayda sundurma altında bulunan 2 emniyet aracında maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA