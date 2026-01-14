Malatya'da Karla Mücadele ve Sağlık Hizmetleri - Son Dakika
Malatya'da Karla Mücadele ve Sağlık Hizmetleri

14.01.2026 22:39
Malatya'da kar yağışı sonrası kapanan 66 yerleşim yeri ulaşıma açıldı; sağlık ekiplerine öncelik verildi.

MALATYA'da yüksek rakımlı bölgelerde soğuk hava, tipi ve kar yağışı etkili olurken, kapanan 66 yerleşim yeri ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Ekipler ayrıca hasta ihbarlarına öncelik vererek, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinin yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 1527 kilometrelik 66 yerleşim yerinin yolu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Yol açma çalışmalarında araçlarında mahsur kalanları kurtaran ekipler gelen hasta ihbarlarını da değerlendirerek sağlık ekiplerinin yolunu açarak hastalara ulaşmasını sağladı. Arapgir, Arguvan, Kuluncak ve Pütürge ilçelerinde 112'ye yapılan ihbar sonrası ambulans talebinde bulunan hastalar, ekiplerin yolları açması ile sağlık ekiplerine teslim edildi.

Pütürge ilçesi Meşedibi Mahallesi'nde ise hastalanan 1 yaşındaki bebek için ambulans helikopter zorlu kış şartlarının olduğu yerleşim yerine inerek hasta bebeği hastaneye yetiştirdi.

