Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü - Son Dakika

Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü

18.10.2020 22:27
Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü, System.String[]

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde ava giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde ava giden bir kişi kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaya (45) arkadaşlarıyla Başören Mahallesi'ne ava gitti. Kaya, burada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaya'nın düştüğü yere ulaşan ekipler, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma ile cansız bedeni yukarı çıkardı.

Cenaze, otopsi için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Kaya, Kuluncak, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü - Son Dakika

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