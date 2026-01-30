Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor

Malatya\'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor
30.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentte kiralık konut sayısının artmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığını belirterek, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentte kiralık konut sayısının artmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığını belirterek, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Malatya'da kiralık konut arzının ihtiyaçtan fazla olduğunu ifade eden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Kiralık konut sayısı oldukça fazla. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Kiraların yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 2026 yılının ilk çeyreğinden, Mart-Nisan aylarından sonra kira fiyatlarının daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Vatandaşların aceleci davranmaması gerektiğini belirten Özgül, "Yeterince boş kiralık konut var. Evler kiracısını bekliyor. TOKİ tarafından yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibi konutun kura çekimi yapıldı ve teslimatlar peyderpey gerçekleştirilecek. Konut ihtiyacının fazlasıyla karşılandığını görüyoruz. Bu nedenle kiralarda ciddi bir sıkıntı yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde kira fiyatlarının halen yüksek olduğunu ancak bunun da geçici olduğunu kaydeden Özgül, "İkizce TOKİ bölgesinde 5 bin ile 10 bin lira arasında çok sayıda kiralık konut bulunuyor. Çarşı merkezinde ise kiralar şu an 17-18 bin lira civarında. Ancak bu fiyatların da önümüzdeki aylarda düşeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü 20 bin lira kira veren bir kiracı, 12-13 bin liralık alternatif varken ya kirasını düşürtecek ya da evi boşaltacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Özgül, "Malatya'da konut ihtiyacının giderilmesiyle vatandaşlarımız bir nebze olsun rahatladı. Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İş yerleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özgül, Malatya çarşı merkezinde iş yeri arzının da ihtiyaçtan fazla olduğunu belirterek, "Deprem sonrası çarşı merkezinde yapılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı. TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin yüzde 90'ı bitmiş durumda. Şu an ihtiyaçtan fazla iş yeri var. İş yeri arayan esnafımız panik yapmasın" şeklinde konuştu.

İş yeri kiralarının da zamanla düşeceğini ifade eden Özgül, "Mülk sahipleri şu an yüksek taleplerde bulunuyor ancak arz fazlalığı nedeniyle bu kiralar oturacaktır. Esnafımız fırsatçılığa prim vermesin" dedi.

Özgül, 2026 yılının Haziran ayından sonra Malatya'da hem konut hem de iş yeri bulma konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağını belirterek, "Vatandaşlarımız deprem yılları olan 2023-2024 psikolojisiyle hareket etmesin. Acele etmeden, panik yapmadan rahat olsunlar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.