Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza - Son Dakika

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza

16.05.2021 10:21
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza, System.String[]

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 47 kişiye 42 bin 300, maske takmayan 13 kişiye 11 bin 700 lira olmak üzere 60 kişiye toplam 54 bin lira ceza kesildi.

806 iş yeri ile 123 toplu taşıma aracını denetleyen ekipler, 10 iş yeri ve 1 toplu taşıma aracına işlem yaptı.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza - Son Dakika


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