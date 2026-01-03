Malatya'da meteorun düşme anı kamerada - Son Dakika
Malatya'da meteorun düşme anı kamerada

Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
03.01.2026 00:24
Malatya\'da meteorun düşme anı kamerada
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde atmosfere giren meteor, gökyüzünde yarattığı parlak ışıkla dikkat çekti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde atmosfere giren meteor, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun tamamen yanarak kül olduğu anlar kameralara yansıdı.

METEOR, GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kısa süreli hayrete neden olan doğa olayı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

