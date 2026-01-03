Malatya\'da meteorun düşme anı kamerada

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde atmosfere giren meteor, gökyüzünü aydınlattı. Meteorun tamamen yanarak kül olduğu anlar kameralara yansıdı.

METEOR, GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde saat 23.22 sıralarında meydana geldi. Atmosfere giren meteorun oluşturduğu parlak ışık geceyi adeta gündüze çevirdi.

Kısa süreli hayrete neden olan doğa olayı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.