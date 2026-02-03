Malatya'da Motosikletli Gruba Ceza - Son Dakika
Malatya'da Motosikletli Gruba Ceza

03.02.2026 23:19
Malatya'da akrobatik hareketler yapan motosikletlilerin belgelerine el konuldu, motosikletler men edildi.

MALATYA'da trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler yapan motosikletli grubun sürücü belgelerine el konulurken, motosikletler trafikten men edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar günü motosikletli bir grup tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokacak akrobatik hareketlerin yapıldığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası motosikletli sürücü grubunun yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerce yavaşlatılan trafikte yakalanacaklarını anlayan grup ters yönde ilerleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Takibi sürdüren polis ekipleri, tespit edilen motosiklet sürücülerini kentin farklı noktalarında yakaladı. Çekici ile otoparka çekilen motosikletler trafikten men edilirken, sürücülerin belgelerine ise el konuldu. Emniyete götürülen sürücülere 23 farklı ihlalden ötürü idari para cezası uygulandı.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: DHA

