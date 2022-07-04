Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu - Son Dakika
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Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu

04.07.2022 11:22
Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir ilkokulun çatı onarımı kırlangıç yuvalarının fark edilmesi nedeniyle durduruldu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir ilkokulun çatı onarımı kırlangıç yuvalarının fark edilmesi nedeniyle durduruldu.

Doğanşehir ilçesinde okulların tatile girmesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yenileme çalışması başlatıldı.

Gövdeli Mahallesi'ndeki Karadut İlkokulunun çatı yenileme çalışması yapılırken, çatıdaki yuvalarda kırlangıç yavruları fark edildi.

Okul yönetimi durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek çalışmalara yavrular yuvalardan uçuncaya kadar ara verdi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AA muhabirine, 17 Haziran'da okulların kapanmasıyla ilçe genelinde tüm okullarda bir sonraki eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Güler, bu kapsamda okulların boya badana işlerini, çatı tamiratları ve tadilat işlerini yapmaya gayret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şu an önünde bulunduğumuz okul da Gövdeli Mahallemizde bulunan birleştirilmiş sınıflı bir köy okulumuz, 12 öğrencisi var. Bu okulumuzun çatısında birtakım sıkıntılar vardı. Çatıyı değiştirmek için ustalar çatıya çıktığında çatıda çok sayıda kuş yuvası olduğunu ve bunların içerisinde yavruların bulunduğu görüldü. Doğaya ve canlıya verdiğimiz önemden dolayı yavrular yuvadan uçuncaya kadar çatıdaki çalışmamıza ara verme kararı aldık. Yavrular yuvadan uçtuktan sonra okulumuzdaki çatı onarımını tamamlayacağız ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına okulumuzu eksiksiz hazırlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunacağız."

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da okul çatısının onarımı yavru kuşlar için durduruldu - Son Dakika
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