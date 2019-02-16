Malatya'da Pkk/kck Soruşturması: 5 Tutuklama

Malatya'da PKK/KCK soruşturması: 5 tutuklamaMALATYA - Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da PKK/KCK soruşturması: 5 tutuklama



MALATYA - Malatya'da PKK/KCK terör örgütü propagandası ve faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan ve terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla 12 Şubat'ta gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Tutuklanan 5 şüpheli sağlı kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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