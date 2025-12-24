Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesinde ruhsatsız silah satışı yapan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 86 adet fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MALATYA
Son Dakika › 3-sayfa › Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
