Malatya\'da Seçim İtirazı Açıklaması

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 10 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerinde oy kullanma hakkının elinden alındığını öne sürerek tepki gösteren Halit Erşahin, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla yeni bir açıklama yaptı.

Erşahin, yaptığı detaylı araştırma sonucunda üyeliğinin aktif olmadığının ortaya çıktığını belirterek, yaşanan durumun sicil kaydı ile üyelik bilgilerinin karıştırılmasından kaynaklandığını ifade etti. Sürecin herhangi bir tarafı olmadığını belirten Erşahin, itirazının yalnızca oy kullanma hakkının kendisine kullandırılmamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Seçim sürecinde kendisine oda başkan adayı olan bazı isimlerin geldiğini ve listede adının yer aldığının söylendiğini aktaran Erşahin, "Dört yıl önce otobüsümü sattım ve oy kullanma hakkımın olmadığını söyledim. Ancak listede ismimin aktif olduğu ifade edildi. E-Devlet üzerinden baktığımda da ismimi gördüm. Daha sonra yapılan incelemede, söz konusu listenin dört yıl önceye ait olduğu ve E-Devlet'te görünen bilginin de üyelik değil sicil numarası olduğu anlaşıldı" dedi.

Kamuoyunu istemeden yanlış bilgilendirdiğini belirten Erşahin, "Benim itirazım herhangi bir adaya ya da sürece yönelik değildir. Sadece oy kullanma hakkım olduğu düşüncesiyle oy kullandırılmamasına itiraz ettim. Bu nedenle oradaydım. Ancak seçim sürecinin tarafı değilim" diye konuştu. - MALATYA