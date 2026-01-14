Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde iki gurup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Aralarında alacak verecek bulunan Fatih Hanbay ile Abbas, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması ile Fatih Hanbay ile Ahmet ve Mehmet Emin Arslan yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatih Hanbay İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, Ahmet ve Mehmet Emin Arslan ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA,