Malatya\'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da bir iş yerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Hurdacılar Sitesi Mahfuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinde A.A., M.E.A. ve A.A. ile F.H. ve İ.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu A.A., M.E.A., F.H. ve İ.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan 2'si kendi imkanlarıyla diğer 2'si ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmada kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olay sonrası silahı aracına bıraktığı anların güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA