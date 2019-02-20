Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tombala Operasyonu

Malatya'da Tombala Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da polis ekipleri tarafından yasa dışı tombala oynadıkları iddiasıyla 57 şahsa 18 bin 240 TL para cezası uyguladı.

Malatya'da Tombala Operasyonu, System.String[]
Malatya'da polis ekipleri tarafından yasa dışı tombala oynadıkları iddiasıyla 57 şahsa 18 bin 240 TL para cezası uyguladı.

Malatya'da Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi yakınlarında bir işyerinde yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

İçeride yasa dışı olarak tombala oynadığı tespit edilen 57 şahsa 18 bin 240 TL idari para cezası uygulanırken, tombala oynatan iki kişiye ise adli işlem yapıldı. Operasyonda polis ekipleri tombala aletlerine ise el koydu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:49 Kaynak: İHA

Polis, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgililer Günü'nde 2,5 Milyar TL Kartlı Ödeme Yapıldı Komisyonda Kabul Edildi! iPhone'un Fiyatı 16 Bin TL'yi Aşabilir

Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tombala Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]