Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
3. Sayfa

Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
04.02.2026 00:34
Malatya'da otomobil trambüs direğine çarptı, sürücü ağır yaralı, inceleme başlatıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, 20.45 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Otomobil, Malatya, Trafik, Son Dakika

3. Sayfa Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
