Malatya\'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, 20.45 sıralarında Malatya - Elazığ karayolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak trambüs direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
