Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 3 Tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takipli 3 ayrı çalışma kapsamında 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA
