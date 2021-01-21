Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
21.01.2021 14:51
Malatya'nın Kale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıKale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İzolder Başkanı Harun Akkuş ve mahalle muhtarları tarafından kar yağışının etkili olduğu ilçede, hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İzolder Başkanı Harun Akkuş ve mahalle muhtarları tarafından kar yağışının etkili olduğu ilçede, hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
İzolder Başkanı Harun Akkuş, olumsuz hava şartlarında hayvanların ve kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, hayvanların zorlu kış şartlarını daha kolay atlatmaları için yaptıkları bu faaliyetin vicdani bir görev olduğunu söyledi.
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