Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren 'sicil affı' istedi

MALATYA - Esnafa sağlanan kredi desteğinden ötürü devlete teşekkür eden Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, tüm esnafların kredi imkanlarından faydalanabilmesi için sicil affı getirilmesini talep etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminden en fazla etkilenen iller arasında Malatya'nın da olduğunu hatırlatarak, kentteki esnafın büyük mağduriyet yaşadığını kaydetti. Depremin ardından kooperatif olarak çalışma başlatarak, bölge ve ülke ekonomisinin zarar görmesini engelleyecek tedbirlerin alınmasını istediklerini ifade eden Başkan Evren, ilgililere içerisinde taleplerinin yer aldığı bir dosya sunduklarını söyledi. Taleplerin büyük bölümünün karşılandığını hatırlatan Kooperatif Başkanı Ali Evren, "Elazığ ve Malatya'da piyasaların canlanması için esnaf ve sanatkarlara 50 bin TL faizsiz kredi verilmesi müjdesini verildi. Esnaf ve sanatkarlara verilen faizsiz krediye yoğun bir şekilde müracaatlar oldu. Kooperatif personeli gece gündüz hatta hafta sonu bile çalışarak bu krediye müracaat eden tüm esnafların bu krediden faydalanması için var gücü ile çalıştı. Bu faizsiz kredi piyasaların bir nebze olsa da canlanmasına faydası olduğu kanaatindeyim" dedi.

"Esnaf ve sanatkarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz"

Evren, Malatya ekonomisini daha deprem yaralarını sarmadan bu kez ise korona virüs salgınının vurduğunu kaydederek, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yaptığımız çalışmalarımız neticesinde kooperatif olarak ilk dört ay içerisinde 64 milyon 219 bin TL civarında kredi verilmesi hedefleniyordu. Ekonominin depremden daralması, arkasında dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs salgını başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere herkesi sarsmaya başlamıştır" şeklinde konuştu. Korona virüs ile mücadele amacıyla ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için hükümetin yeni ekonomik paketler açıkladığını belirten Evren, "Salgın sürecinde yaşanan zarar doğrultusunda hükümetimiz ekonomiyi ve piyasaları canlandırmak için yeni paketler açıkladı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri ya da Halk Bankası aracılığı ile yüzde 4,5 faizli 3 yıl vadeli aylık, 3 aylık yada 6 ayda bir ödeme seçenekleri ile 25 bin limitli kredi, 25 bin TL paraf kredi kartı vermeye başlamıştır. Faizsiz krediden faydalanamayan esnaf ve sanatkarlarımıza bu şekilde ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacağız. Bizler her zaman kooperatif başkanı olarak esnaf ve sanatkarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Burada faizsiz ve hazine destekli kredileri esnaf ve sanatkarlara veren hükümetimize, üst kuruluşumuz olan TESKOMB 'a ve her zaman esnaflarımızın yanında olan Halkbank'a teşekkür ederim. Korona virüs salgının kısa zamanda bitirilmesini arzu eder esnaf ve sanatkarlarımız ile halkımızın yeniden eski günlere ve huzura kavuşmasını, bu salgında var gücü ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu.

Kredi notu düşük olanlar için sicil affı talebi

Evren, esnaflara sağlanan krediden dolayı teşekkür ettiklerini ancak bazı esnafların da kredi notlarının düşük olmasından bu imkanlardan faydalanamadığını kaydetti. Ülkede son dönemlerde yaşanılan ekonomik süreçler nedeniyle işleri bozulan esnafa da destek olunmasını isteyen Başkan Evren, tüm esnafların kredi imkanlarından faydalanabilmesi için sicil affı getirilmesini istedi.