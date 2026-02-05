Malatya Esnaflarına Destek Sürecek - Son Dakika
Ekonomi

Malatya Esnaflarına Destek Sürecek

Malatya Esnaflarına Destek Sürecek
05.02.2026 16:57
MESOB Başkanı Keskin, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde esnafa verdikleri destekleri anlattı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, üç yıldır esnafın yeniden ayağa kalkması için sahada olduklarını belirterek, " Malatya'yı terk etmedik, esnafımızın ekmeğini savunduk" dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin 3. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, esnafın ticari hayatını sürdürebilmesi ve şehrin ekonomik hafızasının korunması adına üç yıldır yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Keskin, "6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük acının üzerinden üç yıl geçti. Şehir çöktü, çarşı işlevini yitirdi, esnafımız iş yerlerini, sermayelerini ve evlerini kaybetti. Yaklaşık 20 bin esnafımız ekonomik ve barınma sıkıntısı yaşadı. Ancak biz ilk günden itibaren 'Malatya'yı terk etmiyoruz' dedik" ifadelerini kullandı.

Keskin, depremin ilk günlerinden itibaren hasarsız iş yerlerinin açılması çağrısında bulunduklarını belirterek, "Şehir karanlığa gömülürken esnafımızın ışığı Malatya'yı aydınlattı. 'Esnaf ayağa kalkmadan Malatya ayağa kalkmaz' anlayışıyla hareket ettik" dedi.

Üç yıllık süreçte konteyner çarşıların kurulmasında aktif rol aldıklarını vurgulayan Keskin, Malatya'nın farklı noktalarında geçici ticaret merkezlerinin hayata geçirildiğini, Ankara Çarşısı, Malatya Geçici Ticaret Merkezi, MATİM İş Merkezi, Peynirciler Çarşısı ve Geçici Bakırcılar Çarşısı gibi alanlarda yüzlerce esnafın yeniden ticarete başladığını ifade etti. Kent genelinde 35 ayrı noktada konteyner çarşılar kurulduğunu kaydetti.

Esnafın finansmana erişimi konusunda da yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Keskin, Malatya'da yaklaşık 13 bin 500 esnafın toplam 8 milyar TL tutarında krediye erişiminin sağlandığını, bunların 3 milyar 150 milyon TL'sinin KOSGEB faizsiz kredisi olduğunu söyledi.

Deprem sürecinde Türkiye'nin 81 ilindeki esnaf kuruluşlarıyla koordinasyon sağlandığını belirten Keskin, gıda, giyim ve temel ihtiyaç yardımlarının depremzedelere ulaştırıldığını, ayrıca sosyal ve psikolojik destek çalışmalarının da yürütüldüğünü ifade etti.

Kalıcı iş yerlerinin teslim sürecine de değinen Keskin, "Bugün itibarıyla kalıcı iş yerlerinin büyük oranda tamamlandığını ve teslim aşamasına gelindiğini görüyoruz. Son esnafımız kalıcı dükkanına geçene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Açıklamasının sonunda Keskin, "Her şartta ve her platformda esnafımızın hak ve hukukunu korumaya devam edeceğiz. Rabbim milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

