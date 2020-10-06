Malatya İl Sağlık Müdürü Bentli'den Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günde ortalama 80 ekiple filyasyon çalışması yürütüldüğünü belirtti.

Bentli, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının kentte de devam ettiğini, yeni normalleşme sürecinde, düğün, taziye, asker uğurlamaları gibi toplu etkinlikler ile vatandaşların maske ve mesafe kurallarında gevşeme göstermesi gibi nedenlerle vaka sayılarında artış yaşandığını kaydetti.

Son günlerde pozitif vaka sayılarındaki yükselen eğilimin daha sabit bir çizgi halini aldığını anlatan Bentli, grafikte aşağıya doğru düşüş için daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Pandeminin başında 24-36 saati bulan numune alınması ve sonuç verilmesi arasındaki sürenin yaklaşık 10 saate düşürüldüğünü, gelecek hafta Sağlık Bakanlığınca kente tahsis edilen 2. PCR cihazının gelmesiyle daha hızlı sonuç alınacağını aktaran Bentli, şöyle devam etti:

"İlimizde her gün 2 binin üzerinde numune alınmaktadır. Bugüne kadar toplam 180 bine yakın numune çalışılmıştır. Sonucu pozitif çıkan hastalarımızın evlerine ilaçlarını götürmek, temaslılarından numune alınmasını sağlamak ve hastanede yatması gerekenlerin sevk edilmesini planlamak için ilimiz genelinde toplam 200 filyasyon ekibi oluşturulmuştur. Toplam 92 araçla günde ortalama 80 ekiple filyasyon çalışmalarını yürütmekteyiz. Bugüne kadar 62 bin 400 civarında temaslı vatandaşımız tespit edilerek evlerinde takip edilmiştir. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kurumumuza tahsis edilen araçlarla hastaneden taburcu olup evlerine gitmesi gereken hastalarımızı izolasyon kurallarına uyarak evlerine götürüyoruz."

"Yoğun bakım ünitelerinde 77 hekimimiz görev yapıyor"

Bu hafta İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma hastanelerinde 12'şer yoğun bakım yatağını daha faaliyete aldıklarına işaret eden Bentli, şunları kaydetti:

"İlimizdeki kamu hastanelerinde bulunan toplam 144 yoğun bakım yatağından 114'ünü Kovid-19 hastaları için kullanmak üzere planladık. Kovid yoğun bakımlardaki doluluk oranımız 69,2 iken, Kovid dışı yoğun bakımlardaki yatak doluluk oranımız yüzde 40'tır. Kamu hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinde 77 hekimimiz görev yapmaktadır. Salgın bu haliyle kontrol edilebilir özellikte devam etmektedir."

Bentli, 271 aile hekiminin pandeminin başından bugüne kadar pozitif vaka ve bu vakalarla temas etmiş kişileri izlemeye aldığını, düzenli aralıklarla şikayet sorgulaması yaptığını vurguladı.