Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erkenek ve Kurucaova mahallelerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı nedeniyle zarar gören tütün ve diğer ekinlerle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlanılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi - Son Dakika

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