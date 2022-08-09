Malatya, şehidini son yolculuğuna uğurluyor
MALATYA - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Ağustos'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan ve şehit düşen Uzman Çavuş Halil Koç memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA
Halil Koç, Malatya, Genel, Son Dakika
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