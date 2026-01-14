Malatya Şeker Fabrikası'ndan Rekor Üretim - Son Dakika
Malatya Şeker Fabrikası'ndan Rekor Üretim

14.01.2026 12:15
Malatya Şeker Fabrikası, 2025-2026 üretim sezonunu 56 bin 200 ton şekerle tamamladı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası'nın 2025–2026 üretim kampanya sezonu tamamlandı, 56 bin 200 ton şeker üretildi. Kampanya sezonunun sona ermesi dolayısıyla açıklama yapan Şeker-İş Malatya Şubesi Başkanı Nuri Murat, "Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda, bu seneki işlediğimiz pancarla bir önceki yıla oranla bir puan daha fazla şeker ürettik. Malatya Şeker Fabrikası bu sene çok başarılı, çok verimli bir sezonu tamamlamış oldu" dedi.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası'nda yürütülen kampanya dönemine ilişkin açıklama yaptı. Murat, şunları söyledi:

"2025-2026 yılı üretim kampanyamız, sezonumuz 1 Eylül itibarıyla başladı. Çiftçilerimizle 1 Eylül'den itibaren pancar almaya başladık. Çiftçilerimizden yaklaşık 507 bin ton pancar tesellüm edildi. 446 bin 500 ton pancar işlendi. Bunun karşılığında 56 bin 200 ton şeker, 153 bin ton küspe ve 17 bin ton melas üretildi.

Üretim sezonumuz yaklaşık 130 gün sürdü. Bu sene kampanyamız, yani üretim sezonumuz, çok başarılı ve çok verimli bir şekilde geçti. Fabrikamız büyük bir arıza vermeden, büyük bir duruş sergilemeden üretimini 130 gün boyunca sürdürdü. Bu sene pancarlarda da şeker oranı geçmiş yıllara göre bir puan daha yüksek oldu. Yani geçmiş yıllarla kıyasladığımızda, bu seneki işlediğimiz pancarla bir önceki yıla oranla bir puan daha fazla şeker ürettik.

Özetle şunu söyleyebiliriz; Malatya Şeker Fabrikası bu sene çok başarılı, çok verimli bir sezonu tamamlamış oldu."

Kaynak: ANKA

