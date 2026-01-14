Malatya Tarımında Akıllı Proje - Son Dakika
Malatya Tarımında Akıllı Proje

14.01.2026 10:12
İklim değişikliğine karşı Malatya'da akıllı tarım projesi başlatılıyor, kayısı üretimi korunacak.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, iklim değişikliğinin tarıma verdiği zarara karşı somut adımlar atıldığını söyledi. Turgut Özal Üniversitesi öncülüğünde ve Avrupa Birliği desteğiyle yürütülecek akıllı tarım projesinin, kayısı başta olmak üzere Malatya tarımını iklim risklerine karşı güçlendireceğini vurguladı. Projenin, üretimi koruyan ve çiftçiyi sahada destekleyen yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret ederek üniversite yönetimiyle Malatya tarımının geleceğine yönelik yürütülen stratejik projeyi değerlendirdi.

İklim olaylarının tarıma etkisi değerlendirildi

Ziyarette, son yıllarda Malatya'da özellikle kayısı üretiminde ciddi ekonomik kayıplara yol açan aşırı iklim olayları ele alındı. Ölmeztoprak, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki baskısının her geçen yıl arttığını belirterek, bu etkileri azaltmaya yönelik bilim temelli çalışmaların önemine dikkat çekti.

Akıllı tarım projesi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle uygulanacak olan "Malatya'da Yerel Uyum ve Azaltım için Akıllı Tarım Çözümleriyle İklim Direncinin Güçlendirilmesi" başlıklı proje, üniversitenin Battalgazi Yerleşkesi'nde düzenlenen Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 180. Yılı Kutlama Programı kapsamında kamuoyuna tanıtıldı.

716 bin Euro'luk yatırımla sahaya dokunan hedefler

Toplam 716 bin 850 Euro bütçeyle hayata geçirilecek proje, Malatya tarımında iklim değişikliğine karşı somut ve sahaya dokunan uygulamaları hedefliyor. Bu kapsamda, kent genelinde seçilecek 50 meyve bahçesi, iklim şartlarına daha dayanıklı üretim modellerinin uygulanacağı örnek alanlara dönüştürülecek. Proje sürecinde 1.500 çiftçi ve tarım profesyoneline, iklim değişikliğiyle mücadele, uyum stratejileri ve modern üretim teknikleri üzerine uygulamalı eğitimler verilecek. Üreticilerin özellikle don olaylarına karşı daha hazırlıklı olabilmesi amacıyla dijital erken uyarı ve planlama altyapıları kurulacak. Tüm bu çalışmalarla, iklim kaynaklı risklerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, verimliliğin korunması ve Malatya tarımının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Kayısı üretimi için stratejik bir adım

Projenin, Malatya'nın simgesi olan kayısı bahçelerini geleceğin iklim şartlarına hazırlayan bütüncül bir yaklaşım sunduğunu ifade eden Ölmeztoprak, bu çalışmanın üretimi koruyan ve tarımsal sürdürülebilirliği güçlendiren önemli bir vizyon ortaya koyduğunu dile getirdi.

Milletvekili Ölmeztoprak, başta Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli olmak üzere, projede emeği bulunan akademik ve idari kadrolara, Avrupa Birliği paydaşlarına ve sahada görev alacak teknik ekiplere teşekkür ederek, çalışmanın Malatya tarımı ve üreticiler için hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

