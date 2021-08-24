Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kuru kayısının kilogramı 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 No'lu organik kuru kayısı Kg 43,00 43,00 Jumbo natürel kuru kayısı Kg 40,00 40,00 Gün kurusu (paketli) Kg 39,00 39,00 Kuru kayısı (paketli) Kg 39,00 39,00 Jumbo kayısı Kg 36,00 36,00 Kuru kayısı Kg 20,55 32,50 Natürel kuru kayısı Kg 26,00 26,00 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 38,00 38,00 Organik yaş kayısı Kg 10,00 10,00

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