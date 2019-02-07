Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kültür-sanat

Adana Devlet Tiyatrosu
, "Kadın Sığınağı" oyunuyla Malatyalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı Tomris Çetinel
'in yönettiği oyunda, farklı nedenlerle bir kadın sığınma evinde toplanmış kadınların yaşamlarından bir gün anlatılıyor. Gazetelerin 3'üncü sayfalarına yansıyan hayatların göz önüne serildiği oyunda kadına yönelik şiddet ve istismar sorgulanıyor.
Dekor tasarımını Suar Şeylan, kostüm tasarımını Yıldız İpekoğlu'nun yaptığı oyunda Sema Öner Kelav, Özlem Kaya
, Hülya Yıldız, Gözde Korbek, Nazlı Köymen, Eda Altunkara, Dilek Dokumacı, Didem Alesoy, Gülistan Kılınç, Dilber Çilem Güngör ve Tuğba Sükmen rol alıyor.
Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 9 Şubat Cumartesi saat 14.00 ile 20.00'de sahnelenecek.
Kahramanmaraş Diyarbakır
Devlet Tiyatrosu "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı oyununu Kahramanmaraşlı sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Yunus Emre Gümüş
'ün yazdığı Sabri Özmener
'in yönettiği oyunda Halil İbrahim Kaçmaz, Mehmet Veysi
Yoldaş, Mebruke Eraslan, Hazal Akyürek, Hüseyin Kombaycı, Hakan Latifoğlu ve daha birçok oyuncu rol alıyor.
Oyun, 7 Şubat Cuma 20.00'de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izlenebilecek.