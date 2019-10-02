Malatyalı yardımseverden eğitime destek

Malatyalı iş adamı Yusuf Kenan Küçükaslan tarafında 16 derslikli Anadolu Lisesi yaptırılacak.



Eğitime yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde İş Adamı Yusuf Kenan Küçükaslan tarafından Yeşilyurt İlçesine yaptırılacak olan 16 derslikli Anadolu Lisesi'nin Protokolü Valilik Makamında imzalandı.



Vali Baruş, iş adamı Küçükaslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile inşa edilecek olan okul hakkında bir süre görüştü. Görüşmenin ardından ise törenle protokol imzalandı.



Vali Aydın Baruş, 16 Derslikli Anadolu Lisesi'nin yapımına katkı sağlayan Küçükaslan'a teşekkür ederek, okulun bölgeye hayırlı olmasını diledi.



İnşaatının bitiminde açılış töreni yapılacak okula ise yardımsever iş adamının isminin verilmesi kararlaştırıldı - MALATYA