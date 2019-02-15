Son Dakika Haberleri: Malatyaspor'da Aboubakar Kamara Şoku

Malatyaspor'da Aboubakar Kamara Şoku

57 dakika önce

E. Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, ligin 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

Malatyaspor'da Aboubakar Kamara Şoku, System.String[]
E. Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, ligin 22. haftasında oynanacak olan Beşiktaş karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

E.Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan A. Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu.

Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Spor
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