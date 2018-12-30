Son Dakika Haberleri: Malazgirt'te Bağlama Kursu Açıldı

Malazgirt'te Bağlama Kursu Açıldı

6 dakika önce

Malazgirt ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama kursu açıldı.

Malazgirt'te Bağlama Kursu Açıldı, System.String[]
Malazgirt ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama kursu açıldı.

Merkezde 25 kursiyerin eğitim aldığı bağlama dersleri Osman Selim Yavuz, tarafından veriliyor.

Kursu ziyaret eden vatandaşlara kursiyerler tarafından mini konser verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:03 Kaynak: AA

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