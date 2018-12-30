Malazgirt'te Bağlama Kursu Açıldı
6 dakika önce
Malazgirt ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama kursu açıldı.
Malazgirt ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama kursu açıldı.
Merkezde 25 kursiyerin eğitim aldığı bağlama dersleri Osman Selim Yavuz, tarafından veriliyor.
Kursu ziyaret eden vatandaşlara kursiyerler tarafından mini konser verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:03 Kaynak: AA
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