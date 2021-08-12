Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi - Son Dakika

Malazgirt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Merkezde düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, sergilenen ürünleri inceledi, kursiyerleri tebrik etti.

Demirer ve Altın, ADEM kurslarında mezun olan kadınlara belgelerini takdim ederek başarı diledi.

Usta öğretici Çiğdem Kılıç, yaptığı açıklamada, Aile Destek Merkezlerindeki kursiyerlerin hem meslek öğrendiğini hem de aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Yapılan tüm ürünlerin malzemesini SYDV'nin karşıladığını ifade eden Kılıç, "Burada kurs gören kadınlarımız, ürünlerin birini kendisi diğerini de merkezimize yapıyor. Açtığımız sergide satılan ürünler maddi durumu düşük kursiyerlerimiz için kullanılıyor." dedi.

Sergiyi, İlçe Jandarma Komutanı Aydın Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve kurum amirleri de gezdi.