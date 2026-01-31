Malazgirt\'te Kar Kütlesi Araçta Hasara Yol Açtı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi seyir halindeki araçta hasara neden oldu.
İlçede etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Çarşı merkezinde bir binanın çatısında biriken kar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.
Kar kütlesinin isabet ettiği araçta hasar meydana geldi.
