Malazgirt\'te Karne Heyecanı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
İlçede eğitim gören 10 bin 200 öğrenci, bugün karnelerini aldı.
Danışmentgazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Göksu Bayram, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Öğrencilere karnelerini teslim eden Bayram, yarı yıl tatilinde kitap okumalarını tavsiye etti.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, Şube Müdürü Okan Yıldırım ve veliler katıldı.
