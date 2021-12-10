Malazgirt'te "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Çayırdere Köyü İmam Hatip Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ve öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen fuarda, öğrenciler birbirinden güzel projelere imza attı.

Çayırdere köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi Rojin Yabansu, konu ile ilgili açıklamasında, TÜBİTAK sayesinde bir hayalinin gerçekleştidiği ve sevinçli olduğunu belirtti.

Fuara birçok proje ile katıldıklarını anlatan Yabansu, şunları kaydetti:

"Aslında her zaman bu tür projelere zaman ayırmamız gerekiyor ki ileride bilim insanı olalım. Kendimizi sürekli aşağıda görmemeliyiz. Bu tür projelerle kendimizi daha iyi ispatlayabiliriz.

Mesela 'Kadınlar bir şey yapamaz' derler hep. Ama ben bugün, burada bir robot yaptım ve çok beğendiler. Aslında hiç kimse kadınları böyle görmemeli. Çalışır ve çabalarsan yapamayacağın bir şey olmaz. Ailem beni çok zor okutuyor. Çünkü, burada yaşama, oku kendini kurtar diyorlar. Böyle yaşayan insanlar da yardım et. Mesela büyüdüğünde, büyük bir insan olduğunda okumakta zorluk yaşayan, maddi sıkıntı yaşayan insanlara yardım et, bir el uzak diyorlar. Hatta buradan okumayan kızlara da seslenmek istiyorum. Okusunlar bir meslek sahibi olsunlar. Çünkü okumak çok güzel bir duygu. Mesleğimizin ilk adımlarını buradan başlıyoruz."

Fuara Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.