Malezya'da birçok Kovid-19 tedbiri gevşetildi - Son Dakika

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da, yeni vaka sayılarındaki düşüşün ardından birçok Kovid-19 tedbirini gevşetme kararı alındı.

Kapılarını 1 Nisan itibarıyla yabancı ziyaretçilere açarak birçok salgın tedbirini kaldıran Malezya'da, yaklaşık 3 aydır yeni vaka sayılarında ciddi düşüş yaşandı.

Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "MySejahtera" takip uygulaması, maske, karantina ve PCR testi tedbirlerinin gevşetildiğini söyledi. Buna göre, Malezyalıların 1 Mayıs itibarıyla herhangi bir kapalı alan ve tesise girmek için "MySejahtera" takip uygulamasını kullanarak tarama yapmasına gerek olmayacak.

Açık alanda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ancak kapalı alanlarda ve toplu taşımada bunun devam edeceğini duyuran Bakan Khairy, 13 yaş ve üstü aşılı ziyaretçilerin yanı sıra son 6 ila 60 gün arasında Kovid-19 geçirmiş herkesin Malezya'ya vardıklarında artık Kovid-19 PCR testi yaptırmalarına gerek kalmadığını açıkladı.

Khairy, gevşetilen yeni tedbirler kapsamında, Kovid-19'a yakalananların karantinadaki 4. gününde negatif çıkmaları halinde karantinanın sona erdirileceğini belirtti.

Bakan Jamaluddin, geçen hafta bazı salgın tedbirlerinin gevşetilebileceğini açıklamıştı.

Son 3 ayın en düşük vaka sayısı

Malezya'nın 1 Nisan itibarıyla kapısını yabancı ziyaretçilere açmasına rağmen dün yaklaşık son 3 ayın en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 361 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 436 bin 912'ye yükseldi. 9 bin 484 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 339 bin 521 oldu.

Son 24 saatte 13 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 35 bin 520'ye ulaştı.