Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Arakan için adalet çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Malezya'dan Arakan için adalet çağrısı

1 saat önce

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddete maruz kalan Arakanlılar için adalet talebinde bulundu.

Malezya'dan Arakan için adalet çağrısı, System.String[]
KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Myanmar'da etnik ayrımcılık ve şiddete maruz kalan Arakanlılar için adalet talebinde bulundu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 34. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi kapsamında yapılan dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Seyfeddin, Arakan sorununu gündeme getirdi.
Toplantının ardından Malezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yer verilen paylaşımda, Seyfeddin'in, Arakan'da insanlık suçu işleyenlerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.
Seyfeddin'in toplantıdaki, "Mültecilerin vatanlarına geri dönme süreci, Rohingyalıların vatandaşlık hakları elde etmesini de kapsamalı." ifadeleri de paylaşımda yer aldı.
Bakan Seyfeddin, şubat ayında yaptığı açıklamada, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını sağlamak için gerekli adımların atılacağını söylemişti.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Arakan, Malezya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi Seçim yasakları başladı Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 20:30:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malezya'dan Arakan için adalet çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]