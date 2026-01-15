Malezya'dan Grok'a Erişim Kısıtlaması

Malezya İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, müstehcen içeriklerin üretimini önlemeye yönelik yeterli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'a getirilen erişim kısıtlamasının, güvenlik açıklarının tamamen giderilmesi halinde kaldırılacağını söyledi.

Bernama ajansının haberine göre Fahmi, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Fahmi, X'in Grok üzerinden uygunsuz görüntülerin oluşturulmasına imkan sağlayan bazı komutları devre dışı bıraktığını ancak Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunun (MCMC) bu önlemleri yeterli ve kapsamlı bulmadığını belirtti.

X'in, Grok'un artık kötüye kullanılabilecek zararlı görseller üretmeyeceğini kapsamlı şekilde kanıtlaması gerektiğini kaydeden Fahmi, "Çevrim içi zararlı veya tehlikeli kabul edilen materyallerin üretimini devre dışı bırakmayı başarırlarsa hükümet, Grok'a yönelik geçici yasağı sona erdirecek." ifadesini kullandı.

Fahmi, sosyal medya platformlarının özellikle çocuklar ve aileler için daha güvenli hale gelmesini, dolandırıcılık ve diğer zararlı içeriklerden arındırılmasını hedeflediklerini belirterek, hükümetin sosyal medya platformlarına genel yasak getirmeyi amaçlamadığını ancak bu platformların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmek istediklerini vurguladı.

Bakan Fahmi, 13 Ocak'ta X'e karşı yasal işlem başlatmayı değerlendirdiklerini bildirmişti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istediği "sosyal medya akımına" İngiltere ile diğer ülkelerden tepkiler geldi.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

Hindistan da 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti. Endonezya ise 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.