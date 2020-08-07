Malezya'nın eski maliye bakanına rüşvet suçlaması yöneltildi - Son Dakika

Malezya'nın eski maliye bakanına rüşvet suçlaması yöneltildi

KUALA Malezya'da Penang eyaletinde yapımı süren Penang Yeraltı Tünel Projesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin gözaltına alınan eski Maliye Bakanı Lim Guan Eng'e, yargılandığı mahkemede rüşvet suçlaması yöneltildi.

Malezya'nın eski maliye bakanına rüşvet suçlaması yöneltildi, System.String[]

KUALA Malezya'da Penang eyaletinde yapımı süren Penang Yeraltı Tünel Projesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin gözaltına alınan eski Maliye Bakanı Lim Guan Eng'e, yargılandığı mahkemede rüşvet suçlaması yöneltildi.

Bu sabah yerel saatle 9.50'de Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi'ne giriş yapan eski Maliye Bakanı Lim, 2016'da imzalanan söz konusu projenin gelirinden yüzde 10 kar talep etmekle suçlandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lim, hakkındaki iddialara karşı mahkemede kendini savunma talebinde bulundu.

Duruşumanın ardından Lim, 1 milyon Malezya Ringgiti (1,7 milyon TL) kefalet ve pasaportunu mahkemeye teslim etme şartıyla serbest bırakıldı.

Eski bakanın haftaya Penang Eyalet Mahkemesi'nde yargılanacağı, bir sonraki Sulh Ceza Mahkemesi duruşmasının ise 9 Eylül'de görüleceği açıklandı.

Penang Yeraltı Tünel Projesi'de rüşvet iddiaları

Eski Maliye Bakanı Lim Guan Eng'in Penang eyaletinin siyasi liderliğini yaptığı 2016 yılında imzalanan 6,3 milyar Malezya Ringgiti (10,9 milyar TL) değerindeki Penang Yeraltı Tünel Projesi, rüşvet iddialarından ötürü 30 Haziran'dan bu yana araştırılıyordu.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), proje sahibi şirketin hükümet teftişinden kaçmak için 2018'de bazı komisyon yetkililerine rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Eski Bakan Lim'in de makamını kullanarak projeden şahsi kar istediği, MACC'nin iddiaları arasındaydı.

Rüşvet soruşturmasına ilişkin geçen ay iki defa MACC'ye ifade veren Lim, dün gözaltına alınmıştı.

Yapımı 2025 yılında tamamlanması planlanan Penang Yeraltı Tünel Projesi, Malezya'nın ilk ve tek denizaltı tünel geçiş yolu olacak.

Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 06:33

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'nın eski maliye bakanına rüşvet suçlaması yöneltildi - Son Dakika
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