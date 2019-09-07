Son Dakika Haberleri: Mali'de eski Yüksek İslam Konseyi Başkanından yeni oluşum
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Mali'de eski Yüksek İslam Konseyi Başkanından yeni oluşum

50 dakika önce

Mali'de eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı ve ülkenin önemli isimlerinden Mahmud Dicko'nun yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

Mali'de eski Yüksek İslam Konseyi Başkanından yeni oluşum, System.String[]

Mali'de eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı ve ülkenin önemli isimlerinden Mahmud Dicko'nun yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Dicko, başkent Bamako'daki Kültür Sarayı'nda Sempatizan ve Dernekler Hareketi Koordinasyonu (CMAS) adlı hareketin merkez ofisini açtı. Aralarında muhalefet ve iktidardan isimlerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılış töreninde Dicko, ülkedeki "yıkıcı yönetim"i eleştirdi. Mevcut iktidarı yolsuzlukla suçlayan Dicko, "Meselem Mali halkına ihanet edenlerle, kavgam onlarla." ifadesini kullandı.

Eski HCIM Başkanı Dicko'nun, yakın zamanda siyasete atılabileceği, bu nedenle yeni bir hareket kurduğu belirtiliyor. Dicko'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olabileceği dile getiriliyor.

Mali Anayasa Mahkemesi, dün yayımladığı açıklamada, siyasi partilerin güvenlik ve toplum düzenini sarsmaması gerektiği ve hiçbir siyasi partinin etnik, dini ve dil temeli üzerine kurulamayacağı uyarısı yapmıştı.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Dicko, ülkesinin önde gelen kanaat liderlerinden biri olarak görülüyor.

Dicko, HCIM Başkanı iken ülkedeki güvenlik sorunu nedeniyle on binlerce kişinin katıldığı bir eylem düzenlemiş ve Başbakan Soumeylou Boubeye Maiga'nın istifasını talep etmişti.

Protestonun üzerinden 10 gün geçmeden Başbakan istifa etmiş, sonrasında da Dicko'nun yerine yardımcısı Şerif Osman Madane Haidara gelmişti.

Bamako, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:48 Kaynak: AA
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