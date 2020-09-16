Malkara'da 3 camiden hırsızlık yapıldı - Son Dakika

Malkara ilçesinde 3 camiden elektronik eşya çalındı.
Merkez Camiatik Mahallesi'ndeki Gazi Süleymanpaşa, Hacı Salih ve Hacı Leman camilerine giren şüpheliler, camilerde bulunan 3 kamera kayıt cihazı, 3 monitör, dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazını çaldı.
Sabah namazı için camilere gelen imam hatipler, durumu polise bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
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