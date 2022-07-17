Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu

17.07.2022 18:45
Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 380 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 380 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Sırtbey Mahallesi Çoraklar mevkiinde meydana geldi. Recep Keskin, Nevzat Köse, İsmail Öztürk, Osman Baykurt, Recep Bayır, Kadir Öztürk, Recep Özer ve Hamza Tezcan'a ait ayrı ayrı tarlalarda bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında toplamda 380 dönüm buğday tarlası yandı. Yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Erdi Kuru/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malkara'da 380 dönüm buğday tarlası kül oldu - Son Dakika
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