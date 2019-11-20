Malkara'da 5 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 12 mahalleden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağmur yağmaması nedeniyle çiftçiler Kavakçeşme Mahallesi'nde yağmur duası için toplandı. Duaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkan Vekili Ramis Özeren, siyasi parti İlçe başkan ve temsilcileri, Muhtarlar Deneği Başkanı Bilal Temurtaş, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile 12 mahalleden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Malkara Müftülüğü'nde görevli imam hatipler Kuran'ı Kerim okuyarak, yağmur duası etti. Dua sonrasında katılanlara yaklaşık 30 kazan etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

'İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR'

Balabancık Mahalle Muhtarı Nejat Engin yaptığı açıklamada Bugün burada toplanmamızın sebebi Trakya bölgesinde yağmurların yağmaması nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda ekilen buğdaylarımız ekinlerimiz tarlada yağmur beklemekte. Bizde buna istinaden 12 mahalle toplandık. 12 mahallenin öncülüğünde kavak çeşme meramızda bugün yağmur duasına çıktık. Yüce rabbimizden dualarımızın kabul olmasını diliyoruz. Yağmur duamızın ardından pilav ve ayran ikramımız yapılacak. Ne kadar çok ellerimizi gökyüzüne açarsak o kadar da rahmetin yağacağına inanıyoruz dedi.

'ALLAH DUALARIMIZI KABUL EDECEK VE YAĞMURA KAVUŞACAĞIZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Malkara'dan bugün buraya katılan köylerden veya merkezden hanımefendiler, beyefendiler Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Çok şiddetli yağmurun beklendiği günlerdeyiz. Ama inanıyorum ki yakın zamanda Allah dualarımızı kabul edecek ve yağmura kavuşacağız. Ben sizlerin yanında olmak ve dualarınıza iştirak etmek ve dua etmek için buraya geldim. Hepinize bol bereketli günler diliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Yağmurun bereketini bekliyoruz diye konuştu.