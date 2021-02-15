- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika

- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor

15.02.2021 10:51

- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor Malta'da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen karnavalların korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonrası sokakları süsleyen halk, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor.

- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor

VALLETTA - Malta'da her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen karnavalların korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilmesi sonrası sokakları süsleyen halk, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor.

Malta'da her yıl Şubat ayında düzenlenen karnavallar bu yıl korona virüs önlemleri nedeniyle iptal edilmişti. Ancak Malta halkı, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokakları karnaval havasında süsledi. Maltalı karnaval meraklıları bu yıl, kalabalık törenlere katılmak yerine pandemi kısıtlamalarına uygun olarak renkli tören platformları hazırlayarak karnaval ortamının tadını çıkarmaya çalıştı.

- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor
- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor
- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor
- Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor

Valletta, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Maltalılar, karnaval havasını yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika


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